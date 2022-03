Experte zum Heim Ebnerstraße: "Warum ergreift keiner das Wort für Pflegende?"

Plus Der Augsburger Palliativ-Arzt Eichner hält nach den Vorfällen im Seniorenheim Ebnerstraße nicht viel von zusätzlichen Kontrollen. Er fordert bessere Arbeitsbedingungen.

Nach der Schließung des Seniorenheims Ebnerstraße werden nun im Landtag Veränderungen im Pflegebereich diskutiert. Sie kritisieren den eingeschlagenen Weg. Warum?



Dr. Eckhard Eichner: Der vom bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek vorgestellte Fünf-Punkte-Plan und andere Diskussionen zielen vor allem darauf ab, mehr zu kontrollieren und die Heimaufsicht zu stärken. Mein Ansatz wäre, die Missstände zu identifizieren und zu beseitigen.