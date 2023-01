Augsburg

Fahndung nach Vergewaltiger: So wichtig ist das Video für die Augsburger Polizei

In der Donauwörther Straße in Augsburg soll in der Nähe des FCA-Leistungszentrums eine Frau vergewaltigt worden sein.

Plus Nach der Vergewaltigung einer Frau in Augsburg laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Polizei erklärt, warum das Video mit dem Tatverdächtigen so wichtig ist.

Mit zügigen Schritten, aber nicht in Eile, geht der Mann in der Dunkelheit die Straße entlang. Der Lichtschein eines vorbeifahrenden Autos taucht am Rand kurz auf. Der Mann, dunkel gekleidet, trägt eine Kappe. Sein Gesicht ist nicht zu erkennen. In der Hand hält er eine fast ausgetrunkene, 1,25 Liter große Getränkeflasche. Diese Videoaufnahme soll den mutmaßlichen Täter zeigen, der am Heiligabend im Augsburger Stadtteil Oberhausen eine 27-Jährige auf offener Straße überfallen und vergewaltigt haben soll. Die Polizei wertet das Filmmaterial aus der Tatnacht nicht nur als ersten Ermittlungserfolg. Sie misst dem Video bei der Suche nach dem Täter eine große Bedeutung zu.

