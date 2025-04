Fahrermangel im Augsburger Nahverkehr: Keine Rückkehr zum 15-Minuten-Takt in Sicht

Ein wichtiger Faktor scheint mir die stabile Finanzierung zu sein, um mehr Personal aber auch die Attraktivität (Entgeld, Fahrerwohnung, ...) des Berufs zu finanzieren. Sie haben ein weiteres Sondervermögen ins Spiel gebracht. Ich habe bereits an anderen Stellen ein Augsburger Bürger Ticket zur Diskussion beigetragen und tue es hier gerne wieder: Jeder mit Wohnsitz in Augsburg erhält gegen eine monatliche Gebühr ein Ticket für den gesamten AVV. Über die Details wie sozialen Ausgleich, Tagestickets für Gäste als Teil des Parktickets oder einer Kurtaxe, etc. lässt sich diskutieren. Unsere OB fand die Idee interessant, hatte aber Zweifel, ob das unter der aktuellen Landesregierung umsetzbar ist. Ich ahne bereits, dass der Gedanke, für die aktuelle Qualität des Angebots per Gebühr bezahlen zu müssen, einige in Wallung bringt, aber am Ende ist das ein Henne/Ei Problem. Die Stadtgesellschaft müsste sich entscheiden ob sie Henne oder Ei sein möchte.