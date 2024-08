Fahrgast bedroht Busfahrer mit Messer

Während der Busfahrt in der Zollernstraße in Oberhausen ging am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, ein 30-jähriger Fahrgast zu einem 29-jährigen Busfahrer und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von ihm. Der Busfahrer verweigerte laut Polizei die Herausgabe des Geldes. Drei Fahrgäste kamen dem Busfahrer zur Hilfe. Der Busfahrer habe dem Mann anschließend das Messer abnehmen können und verletzte sich dabei leicht. Weitere Passanten kamen hinzu und hielten den 30-jährigen Fahrgast bis zur Festnahme durch die Polizei fest. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen räuberischem Angriff auf Kraftfahrer und versuchtem schweren Raub gegen den 30-Jährigen. (ziss)

