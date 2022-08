Fahrradunfall auf der Gögginger Straße: Polizei sucht nach Beteiligten

In der Gögginger Straße in Augsburg stoßen ein Auto- und ein Radfahrer aneinander. Die Polizei sucht nun nach beiden Beteiligten – mithilfe von Beschreibungen.

Nach einem Fahrradunfall an der Gögginger Straße sucht die Augsburger Polizei nach beiden Beteiligten. Wie es in einer Mitteilung heißt, sei ein Autofahrer am vergangenen Freitag, 19. August, um etwa 17.30 Uhr von der Gögginger in die Rosenaustraße abgebogen. Dabei stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der ebenfalls auf der Gögginger Straße stadtauswärts unterwegs war.

"Der Fahrradfahrer konnte nach seinem Sturz aufstehen, war jedoch nicht mehr gut zu Fuß", teilt die Polizei mit. Der Autofahrer habe kurz angehalten, sei dann jedoch weitergefahren, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Verletzte habe anschließend ein anderes Auto gestoppt. "Inwieweit er mit dessen Fahrerin oder Fahrer in Kontakt trat, ist jedoch nicht bekannt", so die Polizei.

Unfall zwischen Fahrrad- und Autofahrer: Polizei Augsburg sucht Zeugen

Der Autofahrer und Unfallverursacher soll einer Beschreibung zufolge zwischen 50 und 70 Jahre alt sein sowie helles Haar und Brille tragen. Er soll ein dunkelgrau-schwarzes Fahrzeug gefahren haben. Beim Radfahrer hingegen soll es sich laut Polizei um einen "schlanken, dunkelhäutigen Mann mit dunklen lockigen Haaren handeln, der ein blaues T-Shirt getragen und ein orangefarbenes Fahrrad gefahren habe."

Die Polizei bittet nun um Mithilfe und Hinweise zu den beteiligten Personen. Hinweise nimmt die Inspektion Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (kmax)