Falsche Polizisten erbeuten 281.000 Euro von altem Mann in Augsburg

Ein betagter Mann wurde Opfer gerissener Betrüger. Die Polizei rechnet mit weiteren Fällen und appelliert an potenzielle Opfer, misstrauisch und wachsam zu sein.

Und wieder ist ein Senior in Augsburg Opfer von gerissenen Betrügern geworden. Wie die Polizei mitteilt, stellte jetzt ein über-80-Jähriger fest, dass er Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatten, zum Opfer gefallen war. Bereits am Dienstagvormittag erhielt der Mann einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er erklärte dem Senior, dass sich aufgrund anderweitiger Ermittlungen der Verdacht erhärte, dass sein angespartes Vermögen aus Falschgeld bestehe. Der Anrufer brachte den Mann dazu, sein Bankdepot zu leeren und den Inhalt am Mittwoch gegen 14 Uhr einem angeblichen verdeckten Ermittler an der Haustüre zu übergeben. Die Betrüger versicherten, dass der Mann sein Vermögen nach der Überprüfung auf Falschgeld wiederbekommen würde.

Nachdem nach zwei Stunden das Geld nicht zurückgebracht worden war, wurde der Geschädigte misstrauisch, meldete sich bei der echten Polizei und fragte nach seinen Wertgegenständen. Dabei erfuhr er, dass er einem Betrug aufgesessen war. Der Schaden ist immens: Die Täter erbeuteten neben Bargeld auch Goldbarren und Münzen im Gesamtwert von rund 281.000 Euro. Die Polizei rechnet mit weiteren betrügerischen Telefonanrufen und appelliert an die vorwiegend ältere Zielgruppe und deren Angehörige, wachsam zu sein. (bau)

