Familie Rager verkauft ihre Bäckerei an Vollwertbäcker Schneider

Wolfang Rager (rechts) übergibt sein Unternehmen an Georg Schneider.

Plus Die Familie Rager verkauft nach 146 Jahren ihre Bäckerei an den Augsburger Vollwertbäcker Schneider. Was das für Kunden und Mitarbeitende bedeutet.

Die Bäckerei Rager hat eine lange Tradition. Bereits 1877 wurde sie gegründet und seither von Generation zu Generation weiter gegeben. Doch nun, in achter Nachfolge, ist Schluss. Aus familiären Gründen zieht sich die Familie aus dem Unternehmen zurück und übergibt an die Vollwertbäckerei Schneider. Dafür verlegt diese sogar ihren Firmensitz von Neusäß nach Augsburg.

Die genauen Hintergründe für den überraschenden Rückzug der Familie Rager sind nicht bekannt. Immerhin hatte das Familienunternehmen in den letzten Jahren sein Filialnetz deutlich erweitert, 2013 war der Neubau samt Backstube in Haunstetten eröffnet worden, man richtete sich modern aus und plante ein gesundes Wachstum. Stattdessen endet nun die Familientradition - das Unternehmen wird verkauft. Neuer Inhaber ist Bäckermeister Georg Schneider. Er selbst leitet in der vierten Generation die Vollwertbäckerei Schneider mit zehn Filialen und aktuell 140 Mitarbeitenden. Nun kommen weitere zehn Filialen dazu, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rager werden übernommen, sagt Schneider. "Die Geschäfte der Familie Rager zu übernehmen, ist eine große Ehre und Aufgabe, der mein Team und ich uns mit ganzem Herzen widmen werden." Beide Familien verbinde seit Generationen "die Hochachtung ihrer Handwerkskunst sowie die Liebe zum Backen", heißt es. Zusammen könnten die Betriebe auf exakt 250 Jahre Backtradition zurückblicken.

