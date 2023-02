Augsburg

12:00 Uhr

Faschingsorden: Kleine Erinnerungen an große Feste

Plus Faschingsgesellschaften verteilen Faschingsorden an Akteure und Gäste. Eine Augsburgerin hat die Auszeichnungen über Jahrzehnte gesammelt.

In einer feierlichen Zeremonie werden sie den wichtigsten Akteuren und Ehrengästen in der sogenannten fünften Jahreszeit verliehen: Faschingsorden haben eine genauso lange Tradition wie viele Faschingsgesellschaften. Oft sind es kleine Kunstwerke auf einer Metallplatte, die Ausgezeichnete und Mitwirkende gleichermaßen als Andenken behalten. So werden die Orden teilweise jahrzehntelang aufbewahrt und gewinnen an emotionalem Wert – auch auf viele Augsburgerinnen und Augsburger üben sie eine Faszination aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

