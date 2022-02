Fast blinder Senior in Hochzoll wird Ziel von Telefonbetrügern

Betrüger rufen einen sehbehinderten Senior angerufen und geben sich als Polizisten aus. Sie ergaunern mehrere tausend Euro. Der Mann ist nicht das einzige Ziel von Trickbetrügern.

Ein 85-Jähriger ist am Samstag Opfer von Telefonbetrügern geworden, berichtet die Polizei. Der Senior wurde von einem falschen Polizeibeamten angerufen. Der Betrüger schilderte einen angeblichen Überfall in der Nachbarschaft. Es gäbe Hinweise, dass der Senior das nächste Ziel der Einbrecher sei und auch sein Vermögen in Gefahr wäre. Der nahezu blinde 85-Jährige glaubte dem Anrufer und übergab am Abend mehrere tausend Euro an einen Abholer.

Der Senior war nicht das einzige Ziel der Telefonbetrüger. Mit verschiedenen Maschen (Schockanruf, falscher Polizeibeamter, Enkeltrick, etc.) wurden am Wochenende und auch in den letzten Tagen zuvor unzählige Senioren in Augsburg und dem gesamten nordschwäbischen Bereich angerufen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang auch Angehörige und Bezugspersonen, Senioren über die Vorgehensweise der Täter aktiv aufzuklären. Regelmäßig fällt nämlich auf, dass Opfer von Telefonbetrügern zuvor noch nie von dieser Masche gehört haben.

Mehr Infos unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug. (att)