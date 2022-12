Augsburg

Festivals auf dem Gaswerk-Areal: Sozial, ökologisch – und mit Ballermann-Hits

Plus Die Stadt lobt das fleischfreie Modular als Vorbild, gleichzeitig wird 2023 aber auch ein "Mega-Malle-Festival" gefeiert. Ist das ein Widerspruch – oder gelebte Vielfalt?

Von Jörg Heinzle

Auf das Gaswerk-Areal ist der Augsburger Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne) stolz. Das Gelände wurde in diesem Jahr als hochwertiger "bayerischer Kreativ-Ort" ausgezeichnet. Das Modular-Festival, das dort gefeiert wird, lobt er als sozial und ökologisch nachhaltig. Zuletzt entschieden die Festival-Macher, dass das Modular "fleischfrei" werden soll. Eine Veranstaltung, die für kommendes Jahr geplant ist, will allerdings nicht ganz zu dieser Ausrichtung passen. Im Juni soll es ein "Mega-Malle-Festival" geben - eine große Party mit vielen Ballermann-Stars - darunter Lorenz Büffel ("Trinken ist auch Sport"), Ingo ohne Flamingo ("Saufen - morgens, mittags, abends") und DJ Robin, der mit dem Song Layla in diesem Jahr für Wirbel sorgte. Bei der Stadt ist man überrascht.

