Feuer greift von brennendem Auto auf weiteres Fahrzeug über - hoher Sachschaden

Ein Auto ist am Donnerstagabend in der Benediktbeurer Straße in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf ein weiteres Fahrzeug über. Wie die Polizei mitteilt, war ein 38-jähriger Autofahrer gegen 21. 30 Uhr entlang der Hohenstaufenstraße in Richtung Norden unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er eine Rauchentwicklung an seinem Auto. Der 38-Jährige bog auf den Parkplatz am Bahnhof ein und stellte sein Auto dort ab. Ein Zeuge verständigte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Übergreifen auf ein danebenstehendes Auto konnte jedoch nicht verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. (gau)

