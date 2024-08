Feuerwehr holt Skorpion aus Garten in Haunstetten

Die Augsburger Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz in Haunstetten ausgerückt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Heckenstraße riefen die Feuerwehr, weil ein Skorpion an ihrer Hauswand entlanglief. Die Feuerwehrleute fingen das Tier mit einem Marmeladenglas ein. Der Skorpion wurde an einen Experten übergeben, der selbst Skorpione im privaten Besitz hat. Wie der mutmaßlich aus dem Mittelmeerraum stammende Skorpion in den Haunstetter Garten gelangte, ist unklar. (klijo)

