Feuerwehr löscht Brand im Bärenkeller

Am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand im Bärenkeller ausgerückt. Dort brannte laut Feuerwehr ein an der Fassade eines Wohngebäudes gelagertes Sofa sowie weiterer Unrat. Durch die enorme Hitzeentwicklung waren bereits die Rollläden und deren Abdeckungen geschmolzen sowie Sprünge in den Fenstern der angrenzenden Wohnungen sichtbar. Der auf dem Rückweg von einem weiteren Einsatz befindliche Rettungswagen der Berufsfeuerwehr bekämpfte den Brand mit einem mitgeführten Feuerlöscher bis zum Eintreffen weiterer Kräfte. Der Brand konnte schließlich durch nachrückende Kräfte der Feuerwehr sehr schnell gelöscht werden. Um eine Ausbreitung des Brandes in die Fassade und im Bereich des Daches auszuschließen, kam die Drehleiter sowie die Wärmebildkamera zum Einsatz. Zur Brandursache kann die Feuerwehr aktuell keine Angaben machen. (ziss)

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unrat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berufsfeuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis