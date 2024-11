Ein Müllcontainer hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, fingen im Bereich des Mülltonnenstellplatzes in der Carl-Schurz-Straße zwei Container aus unbekannten Gründen Feuer. Diese waren mit Restmüll gefüllt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bereichs. (att)

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllcontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis