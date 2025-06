Feuerwehr rettet 25-Jährigen aus der Wertach

Am Mittwoch gegen 22 Uhr hat die Feuerwehr einen 25-Jährigen aus der Wertach gerettet. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Passant auf Höhe der Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Holzbachstraße eine Person in der Wertach, die offenbar nicht schwimmen konnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann einen 25-Jährigen fest, der sich immer wieder ins Wasser begab und von der Feuerwehr schließlich an Land gebracht wurde. Der 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde er nach derzeitigen Erkenntnissen bei dem Vorfall nicht. (klijo)

