Feuerwerk an Silvester: Wo Böllern in Augsburg verboten ist

Das neue Jahr begrüßen viele mit einem Feuerwerk und lassen sich das etwas kosten. Doch nicht alle Raketen sind erlaubt - und es gibt Verbotszonen in Augsburg.

Mit "Bombette" wollen Marius und Christopher Akdil in der Silvesternacht das neue Jahr begrüßen. Hinter diesem Namen verbirgt sich nicht etwa eine Frau, sondern eine Sammlung verschiedener Feuerwerkskörper und Böller, die die beiden eben in einem Augsburger Supermarkt gekauft haben. "Da ist für alle in der Familie etwas dabei. Für die Kinder ebenso wie für die Erwachsenen", sagt Marius Akdil. Pyrotechnik gehört für die Cousins zu Silvester dazu, obwohl Raketen und Böller ihren Preis haben. Geschossen werden darf in Augsburg aber nicht überall.

Jedes Jahr hinterlassen Feuerwerke rund um Silvester Feinstaub und Müll und sorgen für Betrieb in den Notaufnahmen sowie Einsätze der Feuerwehr. Bereits am Mittwoch setzte ein Böller laut Polizei mehrere Handtücher auf einem Balkon in der Weidachstraße in Oberhausen in Brand. Dennoch gehört ein Feuerwerk für viele nach wie vor zum Jahreswechsel, wie das Herunterzählen der Sekunden vor Mitternacht. Knaller und Raketen sind beliebt, wie sich in einem Supermarkt in Lechhausen zeigt. Dort sind die Regale kurz nach Verkaufsstart am Donnerstagmorgen schon ziemlich ausgesucht. Beim Mitbewerber im Textilviertel dagegen gibt es um die Mittagszeit noch reichlich Angebot.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Umfrage: Knappe Mehrheit ist für Feuerwerksverbot an Silvester

Familienvater Thomas schaut sich bei den Feuerwerksbatterien um. "Ich suche nur nach etwas Kleinem für die Kinder", sagt er, während Christopher und Marius Akdil sich am Ende für die Sammlung verschiedener Pyrotechnik entscheiden. Damit wollen sie zum Jahreswechsel etwa den "Kometensturm" leuchten und die "dicke Berta" explodieren lassen. Beim Preis schlucken die beiden. "Das kostet 38 Euro. Im letzten Jahr haben wir das noch für 30 bekommen", erzählt Christopher Akdil. Viele Kundinnen und Kunden, die um die Mittagszeit im Laden sind, kaufen nur kleine Mengen. Ob es am Preis oder einem gestiegenen Umwelt- oder Sicherheitsbewusstsein liegt, bleibt unklar.





Eine Civey-Umfrage im Auftrag unserer Redaktion hat ergeben, dass sich 51 Prozent der Deutschen für ein generelles Feuerwerksverbot an Silvester aussprechen. 40 Prozent wollen weiterhin böllern und Raketen zünden. Der Rest ist unentschlossen. In Augsburg gibt es seit Jahren ein Böllerverbot für die Innenstadt und vor bestimmten Einrichtungen. Nicht geschossen werden darf auf allen Straßen und Plätzen, die vom Königsplatz, der Fuggerstraße, der Grottenau, der Karlstraße, dem Leonhardsberg, Pilgerhaus, Mittlerer Graben, Oberer Graben, der Forsterstraße, der Remboldstraße, der Rote-Torwall-Straße, der Eserwallstraße, dem Theodor-Heuss-Platz und der Konrad-Adenauer-Allee umschlossen sind. Auch in diesen Straßen selbst dürfen keine Feuerwerke oder Pyrotechnik gezündet werden.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Feuerwerksverbot gilt auch in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden (Auflistung unter geoportal.augsburg.de). In die oben beschriebenen Innenstadtzone dürfen auch keine Glasflaschen oder Dosen mitgebracht werden. "Ich hoffe auf breite Einsicht und das notwendige Verständnis dafür. Das ist die beste Voraussetzung für einen sicheren, friedlichen und gesunden Jahreswechsel in unserer Stadt Augsburg", sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU).

Augsburger Polizei warnt vor illegalen Raketen und Böllern

Damit das Zünden von Raketen und Böllern an Silvester so sicher wie möglich ist, gelten verschiedene Auflagen. So darf Pyrotechnik nur an wenigen Tagen vor Silvester verkauft werden. In Deutschland sind für jedermann nur Raketen und Böller der Kategorie F1 (ab 12 Jahren) und F2 (ab 18 Jahren) erlaubt - also etwa Wunderkerzen, Knallerbsen oder handelsübliche Pyrotechnik. Wer ein größeres Feuerwerk der Kategorien F3 oder F4 abfeuern will, braucht eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Entsprechende Pyrotechnik, so die Polizei, sei oftmals im Ausland oder im Internet frei erhältlich, aber in Deutschland nicht erlaubt. Sie entspräche nicht den hiesigen Sicherheitsstandards und sei teils mit extremen Risiken verbunden. Von solchen Angeboten werde abgeraten. Wer ein zugelassenes Feuerwerk zündet, sollte einige Regeln befolgen. Dazu gehöre, Raketen nur aus senkrechten und sicher stehenden Behältern wie leeren Flaschen im Getränkekasten abzufeuern, Blindgänger nicht erneut zu entzünden oder Feuerwerkskörper zu bündeln. Die "dicke Berta" jedenfalls wird auch solo ordentlich krachen.