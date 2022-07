Fiebermittel & Co. werden knapp: So ist die Lage bei Augsburger Apotheken

Deutschlandweit zeichnen sich Engpässe bei bestimmten Arzneimitteln ab, darunter Fiebermittel für Kinder. Auch in Augsburger Apotheken macht sich dies bemerkbar.

Es ist Sommer, die Temperaturen sind hoch - und trotzdem werden nach Darstellung vieler Ärztinnen und Ärzte derzeit überdurchschnittlich viele Menschen krank. Insbesondere Atemwegsinfekte greifen um sich, auch Corona spielt dabei eine Rolle. Diese Entwicklung macht sich auch in Apotheken bemerkbar, bei bestimmten Medikamenten ist deutschlandweit sogar von Engpässen die Rede, wie der bayerische Apothekerverband in dieser Woche unserer Redaktion bestätigte. Wie ist die Lage bei den Augsburger Apotheken?

Augsburger Apotheken: Nicht alle Medikamente verfügbar

Lina Koczian von der Linden Apotheke im Stadtteil Pfersee ist eine von vielen Apothekerinnen und Apothekern, die mit dem aktuellen Mangel umgehen müssen. Zum Teil müssten fehlende Medikamente durch andere ersetzt, also substituiert werden, erklärt sie gegenüber unserer Redaktion. Vor allem ältere Leute, die schon seit vielen Jahren die gleichen Medikamente nehmen, stünden einem Ersatz eher skeptisch gegenüber. Doch das Gros der Kunden sei bei umfangreicher Beratung mit den Alternativlösungen zufrieden. Für Kinder beispielsweise könne statt eines fiebersenkenden Saftes auch auf - die jedoch weniger beliebten - Zäpfchen zurückgegriffen werden.

Nach Einschätzung von Koczian haben lokale Apotheken gegenüber Online-Versandapotheken den Vorteil, viele Medikamente selbst herstellen zu können. Zwar sei grundsätzlich nicht jede Tablette in einer Flüssigkeit auflösbar, aber man sei derzeit in der Lage, den Bedarf zu decken. Dass es Engpässe geben könne, sei grundsätzlich nicht neu, schon seit über zehn Jahren gebe es regelmäßig Probleme. Dies hänge unter anderem mit komplizierten Lieferketten zusammen. "Die langfristige Lösung wäre, wieder mehr Produktion nach Europa und Deutschland zu verlagern", so Koczian.

Hamsterkäufe von Arzneimitteln bleiben bis jetzt in Augsburg aus

In der Herrenbachapotheke in der Friedberger Straße war zuletzt nach Auskunft von Apothekerin Sandra Eibler noch alles verfügbar, sogar der rare Paracetamol-Saft gegen Fieber. Aber auch hier gehe der Vorrat langsam zur Neige. Die Hersteller machten für die Lieferengpässe unter anderem erhebliche coronabedingte Personalausfälle verantwortlich. "Angst, dass Medikamente ausgehen könnten, bemerken wir bei unseren Kunden aber noch nicht", so Eibler. Vor Corona, erzählt die Apothekerin, habe es mal den Fall gegeben, dass Ibuprofen knapp geworden sei. Damals hätten die Kunden regelrechte Hamsterkäufe getätigt.

Die aktuellen Lieferprobleme könnten sich nach Einschätzung von Koczian und Eibler allerdings noch verschärfen, da die Hersteller derzeit einen Mangel an Verpackungsmaterialien für die Medikamente prognostizieren. Fläschchen und Kartons würden wohl im Herbst knapp, weshalb die Hersteller bereits jetzt den Apotheken rieten, einen Vorrat aufzubauen. Insgesamt aber sei die Gefahr, dass dringend benötigte Medikamente ausgehen oder nicht durch Alternativen ersetzt werden könnten, aktuell überschaubar.