Firmen in der Krise: "Wenn Energiekosten weiter steigen, können wir zusperren"

Corona war hart, doch die Energiekrise ist härter – das sagen Augsburger Firmenchefs. Wie eine Konditorei, eine Hutfabrik, eine Wäscherei und eine Brauerei zu kämpfen haben.

Corona war schon hart. "Aber die aktuellen Entwicklungen toppen das noch deutlich", sagt Susanne Dichtl-Krachenfels. Sie führt die Konditorei Dichtl in Augsburg, ihr Mann Georg das Bäckerei-Unternehmen Krachenfels im Schwarzwald mit einem Produktionsstandort und 40 Filialen. Wenn Dichtl-Krachenfels vorrechnet, welche Abschlagszahlungen für Strom und Gas mittlerweile monatlich bei den beiden Unternehmen anfallen, wird einem fast schwindelig. Bei Dichtl waren es im August rund 24.000 Euro bei Krachenfels rund 200.000 Euro. Noch vor einem Jahr lagen die Beträge bei rund 6.000 und 90.000 Euro. "Wenn wir unsere Preise so erhöht hätten, wie die Energiepreise gestiegen sind, dann müsste eine Breze neun Euro kosten und ein Stück Torte 20 Euro", schildert sie.