Baumstamm klemmt Augsburger Hobbygärtner ein

Wegen eines eingeklemmten Hobbygärtners ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag in die Firnhaberau gerufen worden. Laut Aussage des Mitteilers ist ein Mann in dem Augsburger Stadtteil bei der Entfernung eines Baumstammes mit Wurzelteller im Bereich des Beins von dem Stamm eingeklemmt worden. Aus dieser Zwangslage konnte sich der Mann nicht mehr selbst befreien.

Nach einer zügigen Erkundung der Lage und mit der Muskelkraft der alarmierten Feuerwehrleute habe der Wurzelstock mit Stamm so weit bewegt werden können, dass der unglückliche Gärtner ohne den Einsatz von technischem Gerät aus seiner misslichen Lage befreit worden sei, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr. Dennoch habe man den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportieren müssen. (AZ)