Mann soll Auto gestohlen und wieder zurückgebracht haben

Ein 39 Jahre alter Mann soll am Samstag einen VW auf einem Parkplatz einer Sportgaststätte in der Schillstraße gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen den VW Polo gegen 8 Uhr entwendet und sei damit davongefahren. „Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich“, heißt es weiter. Offenbar stellte der Mann das gestohlene Auto aber am Tag darauf wieder auf dem Parkplatz ab. Am Sonntag habe die Eigentümer des Wagens den VW Polo wieder dort gesehen, heißt es. Auf seiner Fahrt habe der 39-Jährige den VW offenbar im Heckbereich beschädigt, heißt es von der Polizei. Gestohlen hatte der Mann nach bisherigen Erkenntnissen nichts aus dem VW. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Kraftwagens gegen den 39-Jährigen. (jaka)

