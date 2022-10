Fischtreppe am Augsburger Hochablass soll 2024 endlich gebaut werden

Plus Die Stadtwerke verschoben das Projekt mehrmals, nun soll die seit Jahren bestehende Kieswüste auf der Ostseite beseitigt werden. Die Kosten haben sich vervielfacht.

Für Ausflügler am Kuhsee ist der Anblick seit Jahren unschön: Wo früher der Überlauf des Kuhsees ans Hochablasswehr heranreichte, befindet sich seit dem Baubeginn des Wasserkraftwerks vor zehn Jahren eine Kieswüste. Der Bau der dort im Zuge des Kraftwerksbaus geplanten Fischtreppe verzögerte sich mehrmals. Nun legen die Stadtwerke eine neue Zeitplanung vor: Man sei zuversichtlich, bis Anfang 2023 eine Genehmigung vom Umweltamt zu bekommen und im zweiten Quartal 2024 mit dem Bau beginnen zu können, so Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner. Da man auf Niedrigwasser angewiesen sei und darum einen Zeitpuffer einplanen müsse, gehe man von etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit aus.