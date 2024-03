Augsburg

Kein Platz zum Schwimmen: Hallenbad-Baustellen schaffen Probleme

Das alte Sportbad wird ins Spiel gebracht, wenn es um Bademöglichkeiten in Augsburg geht.

Plus Der Neubau des Spickelbades sowie die Sanierung der Bäder in Göggingen und Haunstetten könnten Jahrzehnte dauern. Ist das alte Sportbad am Plärrer die Lösung?

Von Fridtjof Atterdal

Im Jahr 2030 soll das Spickelbad fertig sein. Noch länger wird es dauern, bis die Hallenbäder in Göggingen und Haunstetten saniert werden. Nicht nur in den Stadtteilen macht man sich Gedanken, wo während der Bauzeit Schülerinnen und Schüler, Sportvereine und Bürger zum Schwimmen gehen sollen. Schwimmfunktionär und CSU-Stadtrat Bernd Zitzelsberger rechnet vor, für mindestens 20 Jahre würden für Badegäste lediglich zwei Hallenbäder im Stadtgebiet zur Verfügung stehen. Es gibt Lösungsvorschläge, doch die kosten Geld.

Der Augsburger Stadtrat hat sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, für rund 40 Millionen Euro das Spickelbad neu zu bauen. 2030 könnte der Ersatzneubau stehen, der in etwa die gleiche Größe wie das alte Spickelbad haben soll. Baubeginn wäre nach jetzigem Stand im Jahr 2027. Mit dem Neubau des Spickelbades soll das Risiko gesenkt werden, dass Bäderkapazitäten kurzfristig wegfallen. Alle drei Hallenbäder stammen aus den 70er-Jahren und könnten jederzeit durch technische Probleme ausfallen.

