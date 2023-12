Augsburg

Flaute am Bau: Zahl der Bauanträge ist in Augsburg um ein Viertel eingebrochen

Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Augsburg zuletzt stark zurückgegangen. Viele Bauunternehmen haben mit der schlechten Auftragslage zu kämpfen.

Plus Hohe Baukosten, gestiegene Zinsen - die Bauunternehmen in und um Augsburg geraten immer stärker unter Druck. Trotzdem ist der Innungsobermeister zuversichtlich.

Es waren goldene Jahre in der Baubranche. Lange Zeit waren die Auftragsbücher der Unternehmen gut gefüllt, die Wartezeiten für Häuslebauer lang. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Blatt gewendet. Gestiegene Kosten für Baumaterialien auf der einen Seite, hohe Bauzinsen auf der anderen, haben den Boom im Bausektor jäh beendet. Wie stark der Rückgang der Bautätigkeit in Augsburg ist, zeigt unter anderem ein Blick auf die Zahl der Baugenehmigungen.

Wurden in der Stadt im Jahr 2021 noch 954 erteilt, waren es 2022 mit 797 schon deutlich weniger. 2023 wird man nach Schätzungen der Stadt noch einmal unter diesem Wert liegen. Aktuell gehe man davon aus, dass es bis Silvester etwa 750 Baugenehmigungen sein werden. Die Entwicklung spiegelt sich auch in der Zahl der Bauanträge. Die lag in den vergangenen beiden Jahren jeweils bei knapp über 1000. Im Jahr 2023 gingen bei der Stadt dagegen bis Ende November lediglich 782 Anträge ein. "Insgesamt lässt sich sagen, dass dieses Jahr die Zahl der Anträge um circa ein Viertel zurückgegangen ist. Vor allem seit der zweiten Jahreshälfte 2023 lässt sich ein starker Rückgang beobachten", heißt es aus dem Bauordnungsamt.

