Flieg, Weihnachtsbaum, flieg!

Ein schwedisches Möbelhaus machte einst Werbung mit „Knut“, dem Fest, das in Schweden offiziell das Ende der Weihnachtszeit markiert. In Deutschland ist Mariä Lichtmess als eines der ältesten christlichen Feste der Endpunkt der Weihnachtstage. Nachgewiesen ist das Fest seit dem 5. Jahrhundert, es wird 40 Tage nach der Geburt Christi gefeiert, also am 2. Februar. Bis dahin könnten theoretisch auch die Weihnachtsbäume stehen bleiben, doch viele Menschen trennen sich bereits kurz nach den Feiertagen oder nach Dreikönig vom Baum im Wohnzimmer. Damit dieser nicht einfach nur am Straßenrand landet, sondern auch noch nach den Feiertagen Freude bereitet, gibt es seit zwei Jahren auch in Augsburg den Christbaum-Weitwurf-Wettbewerb. Vergangenes Wochenende fanden sich deshalb zahlreiche Werfer an der Wiese an der Ilsungstraße ein, um verschiedene Wurftechniken auszuprobieren. Ein lustiger Schlusspunkt der Weihnachtszeit.

