Flugzeug landet hart: Unfall auf dem Augsburger Flughafen

Ein Unfall hat sich am Donnerstag auf dem Augsburger Flughafen ereignet. Offenbar war ein Sportflugzeug zu hart gelandet.

Bei der Landung eines Sportflugzeugs ist es am Donnerstag gegen 12.40 Uhr auf dem Augsburger Flughafen zu einem Unfall gekommen. Ein 68-Jähriger war zusammen mit seiner 66 Jahre alten Ehefrau in dem Flugzeug unterwegs. Bei der Landung auf dem Augsburger Flughafen setzte die Maschine laut Polizei wohl so hart auf, dass Teile des Dämpfers beschädigt wurden. Es kam offenbar zum Kontakt zwischen Propeller und Rollbahn.

Der Pilot konnte das Flugzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Wie die Polizei weiter berichtet, überfuhr die Maschine die Begrenzungsleuchten und das Ende der und kam erst gut 20 Meter weiter in der Grünfläche zum Stehen. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon, es wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, heißt es. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Luftverkehrs gegen den 68-Jährigen. (ina)

