Fraktion muss Entscheidung zu Peter Hummel vertagen

Die Bürgerliche Mitte wollte nach einem Gespräch erklären, welche Zukunft der FW-Stadtrat in der Fraktion hat. Krankheitsbedingt verzögert sich die Klärung.

Die Bürgerliche Mitte hat am Dienstagabend noch keine Entscheidung zum Verbleib von Stadtrat Peter Hummel in der Fraktion getroffen. Wie die Fraktion mitteilte, habe das für den Dienstag angesetzte Gespräch nicht stattfinden können. Grund sei eine akute Erkrankung von Hummel. Die Fraktion wolle "nach über drei Jahren guter Zusammenarbeit nicht über ihn, sondern mit ihm gemeinsam eine zukunftsorientierte Entscheidung treffen", hieß es in einer kurzen Mitteilung. Hummel war vergangene Woche wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Vorwurf der Verleumdung wurde fallen gelassen. (skro)