Frau klaut Getränke und Lebensmittel

Beim Ladendiebstahl ist eine 27-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in einem Supermarkt in der Hochzoller Straße erwischt worden. Sie nahm laut Polizei gegen 16.30 Uhr mehrere Getränke und Lebensmittel aus dem Regal und verließ den Supermarkt, ohne zu bezahlen. Die Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren zweistelligen Bereich. Ein Mitarbeiter stoppte die 27-Jährige. Zudem verständigte er die Polizei. Die ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 27-jährige Frau. (gau)

86163 Hochzoll Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Getränke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lebensmittel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis