Freunde, Gesundheit, Kinder: Das macht die Augsburger glücklich

Am 20. März ist der Tag des Glücks, doch das mag sich ob der aktuellen Geschehnisse nicht so recht einstellen. Was die Menschen tun, um dennoch Glück zu verspüren.

Erst zwei Jahre Pandemie, dann ein Krieg in Osteuropa - für viele Menschen ist es derzeit auch hierzulande schwierig, Glück zu empfinden. Daran wird selbst der 20. März wenig ändern, der 2012 von der UN-Hauptversammlung zum "Tag des Glücks" ernannt wurde, um jene Staaten zu würdigen, die Wohlstand nicht nur daran messen, wie viel Geld jemandem zur Verfügung steht, sondern auch an immateriellen Werten. Doch was macht eigentlich glücklich? Wir haben Menschen in der Augsburger Innenstadt gefragt.

Am Moritzplatz ist Christiane Reinecke unterwegs. Für sie bedeutet Glück vor allem, ihre Kinder und Enkel um sich zu haben, erzählt sie. Auch ihr Hund und das Spazierengehen mit ihm in der freien Natur bereitet ihr Freude. "Aber ich finde, Glück ist nur ein kurzer Moment, der schnell wieder verfliegt. Zufriedenheit ist viel wichtiger und andauernder.

Für Christiane Reinecke bedeutet Glück vor allem, ihre Kinder und Enkel um sich zu haben. Foto: Marco Keitel

Wenn man mit seinem Leben zufrieden ist, hat man viel erreicht", sagt die Augsburgerin. Um sich zurzeit nicht verrückt machen zu lassen, achtet sie darauf, ihren Nachrichtenkonsum zu dosieren. "Sonst würde ich depressiv werden."

Klaus Zabel sitzt entspannt auf einer Bank am Rathausplatz, seine Antwort auf die Frage nach dem Glück beantwortet er aus einer sehr persönlichen Erfahrung heraus: "Für mich ist Gesundheit Glück, mich problemlos bewegen zu können. Ich habe nämlich Krebs." Seine Frau, mit der er seit 42 Jahren zusammen ist, mache ihn auch glücklich. Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine versucht er, zumindest teilweise auf Abstand zu halten: "Man sollte sich zwar informieren, darf aber nicht alles an sich ranlassen, sondern etwas Distanz wahren und auch abschalten können."

Für Klaus Zabel ist Gesundheit Glück. Foto: Marco Keitel

"Ich finde, Glück ist es, wenn man mit seinem Leben auf Dauer zufrieden ist", sagt Ronja Leimer. Außerdem sei sie glücklich, wenn sie die richtigen Menschen um sich hat: "Es muss nicht zwangsläufig die Familie sein, aber einfach Menschen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist." Zurzeit versucht auch sie, ihren Nachrichtenkonsum zu kontrollieren. "Wenn man sowieso schon nicht so gut drauf ist und dann auch noch nur schlechte Nachrichten sieht, geht es einem noch schlechter", berichtet die 19-Jährige.

"50 Prozent des Glücksgefühls sind genetisch bedingt"

Am Vogeltor treffen wir zufällig auf einen echten Experten, was Glück angeht. Hans Hermann Schreier ist Naturwissenschaftler aus Oldenburg und hat sich ausführlich mit der wissenschaftlichen Sicht auf Glück auseinandergesetzt. Er erzählt, dass die Fähigkeit, Glück zu empfinden, zu 50 Prozent genetisch bedingt ist und nur zehn Prozent auf Umfeld und Lebensumstände zurückzuführen sind. "Wir haben zu einem gewissen Prozentsatz Einfluss auf unser eigenes Glück", sagt er. Schreier gibt gleich noch Tipps wie man diesen Einfluss am besten ausüben kann: "Wichtig ist, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen und eine positive Einstellung zu haben. Außerdem sollte man sich immer mit sich selbst vergleichen und nicht mit anderen."

"Wir haben zu einem gewissen Prozentsatz Einfluss auf unser eigenes Glück", sagt Hans Hermann Schreier. Foto: Marco Keitel

Für ihn persönlich bedeutet Glück, dass er ein gutes und gesundes Leben führen kann und geistig fit ist. Auch seine Frau macht ihn glücklich und er versucht den Einfluss, den man selbst auf sein Glück hat, voll auszunutzen.

"Für mich bedeutet Glück auf jeden Fall nichts Finanzielles, sondern eher, wenn man mit seinen Freunden Zeit verbringen kann und generell machen kann, worauf man Lust hat", sagt David Silberman. Richtig gutes Essen bereite ihm auch Glücksgefühle, erzählt der 23-Jährige. "Ich habe die Einstellung, dass ich immer das Beste aus jedem Tag mache. Es gibt immer Probleme auf der Welt und es ist auch wichtig zu helfen, wenn man kann. Aber es bringt nichts, sich nur darauf zu fokussieren."

Marlene Ratzki macht Musik, Tanzen und Rausgehen an die frische Natur glücklich. Foto: Marco Keitel

In der Altstadt ist Marlene Ratzki mit ihrem Kind unterwegs. "In diesen Zeiten bedeutet Glück für mich ein Zuhause und Dach über dem Kopf zu haben - und gesunde Kinder." Außerdem mache sie Musik, Tanzen und Rausgehen an die frische Natur glücklich, erzählt die Mutter. Die 32-Jährige berichtet, dass die Weltgeschehnisse an ihr nicht spurlos vorbeigehen. Trotzdem hat sie Strategien gefunden, um damit umzugehen: "Ich mache regelmäßig Pilates, da kann ich gut abschalten. Und ich versuche einfach im Hier und Jetzt zu leben und jeden Tag zu genießen."