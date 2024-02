Fridays for Future veranstaltet Klimastreik auf dem Rathausplatz

Die Augsburger Klimaaktivisten machen beim bundesweiten Klimastreik am 1. März mit. Für was sie sich einsetzen.

Die Augsburger Klimaaktivisten der Initiative Fridays for Future beteiligt sich am bundesweiten Klimastreik am Freitag, 1. März. Um 15 Uhr beginnt die Versammlung auf dem Augsburger Rathausplatz. Sie umfasst auch einen Demonstrationszug, der dort startet und auch wieder endet. Derzeit beteiligt sich Fridays for Future an den Demonstrationen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft und solidarisiert sich mit den Menschen, die sich diesbezüglich engagieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In dem Rahmen dieses Streiks konzentriert sich die Initiative laut einer Mitteilung aber "auf die dringend notwendige und blockierte Mobilitätswende". Unter dieser Politik litten auch die Beschäftigten des öffentlichen Verkehrs. "Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen und dadurch Leistungsfähigkeit und Attraktivität", fordert Aktivist Felix Strobel. Am 1. März wird unter dem Motto "#WirFahrenZusammen" für "bessere Arbeitsbedingungen des öffentlichen Verkehrs und eine echte Mobilitätswende" demonstriert. (ziss)