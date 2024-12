Friedhöfe in Augsburg: Steigende Gebühren werden zum sozialen Problem

Die Friedhofsgebühren in Augsburg steigen und damit die Zahl derer, die sich in finanziell prekären Zeiten ein Grab für einen geliebten Angehörigen nicht mehr werden leisten können. Sicher, die Stadt reagiert auf Entwicklungen, die sie selbst nicht beeinflussen kann. Gestiegene Energie- und Personalkosten bei gleichzeitig rückläufigen Beisetzungszahlen sind allerorten zu beobachten. Urnenbestattungen gewinnen an Bedeutung, klassische Erdgräber nehmen massiv ab. Zu sehen an den zunehmenden Leerflächen auf Augsburgs Friedhöfen. Die Folge: Weniger Schultern müssen mehr Kosten tragen. Somit ist die Erhöhung der Gebühren Stand jetzt unumgänglich.

