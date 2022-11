Frieren in der Kirche? Bistum Augsburg ruft zum Energiesparen auf

Wegen gestiegener Heizkosten ruft das Bistum Augsburg dazu auf, die Kirchen im Winter kalt zu lassen. So reagieren die Pfarreien.

Gläubige können sich diesen Winter warm anziehen. Denn auch die Kirchen haben mit gestiegenen Heizkosten zu kämpfen. Im aktuellen Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller wird das Problem deutlich gemacht. Demnach würden sich die prognostizierten Energiekosten für Öl, Gas und Strom, die durch die Kirchenstiftungen in diesem Jahr zu tragen sind, mehr als verdoppeln. Deswegen hat sich die Pfarreiengemeinschaft dazu entschieden, ihre vier Kirchen unbeheizt zu lassen. Auch beleuchtete Weihnachtsbäume auf den Vorplätzen werde es nicht geben.

Wenn es nach dem Leitfaden des Bistums Augsburg geht, sollen die Gotteshäuser diesen Winter auf maximal sechs bis acht Grad geheizt werden. In dem zwölfseitigen Dokument des Bistums wird auch empfohlen, die Büro- und Tagungsräume künftig auf maximal 19 Grad zu temperieren. Im Arbeitsalltag soll darauf geachtet werden, nicht überflüssig Strom zu verbrauchen. Sei es bei Videokonferenzen, indem man die Kamera deaktiviert oder auch beim Ausdrucken von Papierdokumenten, das auf ein Minimum reduziert werden soll.

Augsburger Pfarrer Gerhard Groll: "Früher waren kalte Kirchen ganz normal."

In der Pfarrgemeinde Herz Jesu in Pfersee sollten in diesem Winter Decken helfen, den Gottesdienst so angenehm wie möglich zu machen, sagt Pastoralreferent Christoph Hausladen. Seit Sommer beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe intensiv damit, wie die Pfarrei Energie sparen kann. Im ersten Schritt seien sechs ihrer zehn Kühlschränke außer Betrieb genommen worden. Zudem sollen alte elektrische Geräte durch neue energieeffiziente ausgetauscht werden. Bereits vor den Empfehlungen des Bistums hat die Pfarrei empfohlen, in den Räumen weniger zu heizen. Hausladen räumt allerdings ein, wie wichtig es ist, dass insbesondere die Jugendarbeit weiter fortgeführt werden kann. Der Nachwuchs sei für die Kirche essenziell und pandemiebedingt sei die Arbeit mit den Jugendlichen bereits in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen. Herz Jesu möchte trotz der eigenen Herausforderungen aber auch anderen helfen. Falls sich die soziale Lage in Augsburg verschlechtert und Menschen einen warmen Zufluchtsort brauchen, werde die Kirche anbieten, warme Räume zur Verfügung zu stellen, kündigt Hausladen an.

Pfarrer Gerhard Groll von der Pfarreiengemeinschaft Kriegshaber ist sich bewusst, dass eine so kalte Kirche einen merkbaren Unterschied für die Gläubigen darstellen würde. Trotzdem begegnet er dem Thema besonnen: "Früher waren kalte Kirchen ganz normal." In seinen Augen ist das Energiesparen in den Kirchen ein wichtiger Akt der Solidarität: "Im Gottesdienst zu frieren, ist ein kleines Opfer im Vergleich zu dem, was andere durchmachen."

In der Augsburger Kirche St. Thomas findet der Gottesdienst im Gemeindesaal statt

Das Evangelische-Lutherische Dekanat Augsburg fordert die Kirchen ebenfalls zum Energiesparen auf. Für die Gemeinde St. Thomas in Kriegshaber ist das nichts Neues. Pfarrer Frank Witzel sagt, dass es ohnehin ein "Unding" sei, Kirchen im Winter zu beheizen. Der Gottesdienst in St. Thomas findet während des Winters deshalb schon seit Jahren im Gemeindesaal statt. Die Kirche wird nicht beheizt. Das mache sowohl aus wirtschaftlicher Sicht, als auch aus Umweltschutzgründen Sinn, sagt Witzel. Nur während des Corona-Lockdowns mussten die Gläubigen aus Platzgründen auf die kalte Kirche ausweichen.

Nach Kirchenschließungen, Maskenpflicht und Gesangsverbot kämpft die Kirche nun also mit gestiegenen Heizkosten. Doch die Pfarreiengemeinschaft Oberhausen-Bärenkeller bleibt optimistisch. "Die Älteren werden sich noch an unbeheizte Kirchen erinnern", heißt es im Pfarrbrief, und die Jüngeren "werden sich daran gewöhnen müssen, sich entsprechend warm anzuziehen".