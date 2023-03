Augsburg

18:40 Uhr

Frühlingsfest Göggingen: Volles Zelt am ersten Wochenende

Plus Bei strahlendem Sonnenschein kamen viele Besucher auf das erste Volksfest der Saison. Was die Gäste auf den Gögginger Festplatz treibt.

Von Johannes Kapfer

Der Geruch von Bratwurst und Zuckerwatte liegt in der Luft, die Buden der Schaustellerinnen und Schausteller blitzen in bunten Farben und das Kinderkarussell dreht seine Runden. Auch das Festzelt der Festwirtsfamilie Binswanger-Kempter ist am Samstagnachmittag bereits zur Hälfte gefüllt. An einem Tisch in einer der vordersten Reihen sitzen Fabian Veh und seine Freundesgruppe und bestellen gerade etwas zu essen. "Ich finde es einfach urig, das Frühlingsfest in Göggingen bei solch gutem Wetter zu besuchen. Noch gemütlicher wäre es allerdings, wenn auch an den Nachmittagen eine Musikkapelle spielen oder zumindest Stimmungsmusik aus den Lautsprechern kommen würde. Aber auch so können wir als Gruppe das Ambiente genießen. Wir freuen uns schon auf heute Abend und hoffen, dass wir unseren Platz nicht hergeben müssen", sagt Fabian Veh schmunzelnd. Tatsächlich befinden sich an beinahe allen Tischen Reservierungsschilder. "Bis 17 Uhr müssen diejenigen Personen, die einen Tisch im Bierzelt reserviert haben, auch an diesen Tischen sitzen - andernfalls verfällt die Reservierung", erklärt eine Bedienung, die gerade mit acht Bierkrügen gleichzeitig durch das Festzelt eilt.

