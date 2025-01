Für den Kult-Wirt des „Madhouse“ ist nach 45 Jahren Feierabend

Das Madhouse nur als Musikkneipe zu bezeichnen, wäre die Untertreibung des Jahres. Wenn man das Lokal in Augsburg-Lechhausen betritt, kommt man in ein kleines Museum. Die wuchtige Trabbi-Schnauze am hinteren Ende der Wand, deren Standlichter leuchten, ist grafisch so drapiert, das der Wagen durch ein Betonwand fährt. „Das soll den Mauerdurchbruch im Jahr 1989 symbolisieren. Das hat man mir aus einem Original-Trabbi gemacht“, sagt Wirt Wolfi Honrath stolz. Aber auch ansonsten ist das Lokal so liebevoll eingerichtet, das sich ein Durchgang lohnt. Da ist das alte Büffet auf dem ein Loewe-Opta-Radio aus den 1950er-Jahren steht, passend dazu ein Grammophon und ein schwarzes Telefon mit Wählscheibe. An den Wänden ein Sammelsurium, dass die Herzen aller Rockmusik-Fans höher schlagen lässt. Das alles lässt Honrath bald hinter sich.

