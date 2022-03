Für die Earth Hour 2022 werden in Augsburg die Lichter ausgeschaltet

Für eine Stunde werden am Samstag in der Stadt die Lichter gelöscht. Die Aktion „Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten“ der Umweltstiftung WWF soll in diesem Jahr auch ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen.

Auch in Augsburg gehen am heutigen Samstag die Lichter aus. Anlässlich der "Earth Hours 2022" werden ab 20.30 Uhr für eine Stunde unter anderem die Lichter im Rathaus, im Perlachturm und im Staatstheater aus. Auch Sakralbauten wie der Dom und die Jakobskirche werden als Zeichen für den Klimaschutz eine Stunde lag in Dunkelheit gehüllt sein.

„Licht aus für einen friedlichen und lebendigen Planeten“, heißt in diesem Jahr das Motto der weltweiten Klimaschutz-Aktion „Earth Hour“ der Umweltstiftung World Wide Fund for Nature (WWF). Dabei machen Millionen von Menschen am gleichen Tag um 20:30 Uhr Ortszeit das Licht aus, um symbolisch ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Zudem soll ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und weltweit gesendet werden. Auch die Stadt Augsburg beteiligt sich an der Earth Hour 2022. Um 20.30 Uhr erlischt an etlichen prominenten Gebäuden für eine Stunde das Licht.

Umweltreferent Reiner Erben lädt alle Augsburgerinnen und Augsburger ein, sich zu beteiligen. „Symbolische Aktionen wie die Earth Hour sind eine gute Möglichkeit, noch mehr Menschen für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Doch um die Klimakrise zu bewältigen, brauche es natürlich mehr als Symbolik. Dafür entwickele die Stadt derzeit ein ambitioniertes Klimaschutzprogramm, das für die nächsten Jahre konkrete Maßnahmen in einzelnen Handlungsfeldern aufstellt.

Mehrere Gebäude bleiben für eine Stunde im Dunkeln

Bei der Earth Hour wird in Augsburg an folgenden Gebäuden die Beleuchtung ausgeschaltet: Rathaus, Perlachturm, Staatstheater Augsburg, Zeughaus, Stadtmetzg, Jakobertor, Rotes Tor, Vogeltor, Wertachbrucker Tor und Fronhof. Auch Sakralbauten wie Dom, Jakobskirche, Annakirche, St. Pankratius, Basilika St. Ulrich und Afra, ev. St. Ulrich, St. Peter und Paul, Moritzkirche, St. Georg, Heilig Kreuz und Herz Jesu bleiben für eine Stunde im Dunkeln.

Die Earth Hour wurde 2007 vom WWF im australischen Sydney ins Leben gerufen. Seither findet die Earth Hour als symbolische Klimaschutz-Aktion jedes Jahr im März statt. Im Jahr 2021 nahmen weltweit Millionen Menschen und zahllose Städte aus 197 Ländern teil. In Deutschland beteiligten sich 585 Städte und Gemeinden, 448 Unternehmen und Geschäfte sowie tausende Privathaushalte an der „Stunde der Erde". Weitere Informationen zur Aktion unter wwf.de/earth-hour