Augsburg

vor 16 Min.

Parkhaus an der Kongresshalle: Hotelgäste müssen nun im Wohngebiet parken

Plus Die unendliche Geschichte um das marode Parkhaus am Kongress am Park ist um ein Kapitel reicher. Hotelgäste müssen in Wohngebiete und das Areal an der Sporthalle ausweichen.

Von Michael Hörmann

Es ist ein Thema, zu dem die Verantwortlichen des Dorint-Hotels in Augsburg nicht viel sagen möchten. Schon gar nicht darüber, wie groß ihr Ärger und der von Hotelgästen ist. Seit Kurzem stehen für sie keine Tiefgaragenplätze mehr zur Verfügung. Wer von auswärts kommt, ist gehalten, nahe dem Hotel in Wohngebieten zu parken oder auf den großen Parkplatz an der Erhard-Wunderlich-Sporthalle auszuweichen. Von hier aus ist der Weg zum Hotel geschätzte 300 bis 400 Meter lang. Die gesperrten Tiefgaragenplätze befinden sich im Kongressparkhaus.

