Für Kinder und Erwachsene: "Kleine Komödie Augusta" startet wieder

Im diesjährigen Märchentheater der Kleinen Komödie Augusta kann man in die Unterwasserwelten der "Kleinen Meerjungfrau" eintauchen. Wir waren vorab zu Besuch.

In schillernden Pailletten und bunten Perücken proben die Schauspielerinnen und Schauspieler der Kleinen Komödie Augusta für ihr neues Stück. "Die kleine Meerjungfrau" ist das diesjährige Märchen des Theatervereins und wird an zwei Terminen im Oktober aufgeführt. Die Aufführung ist nicht nur für Kinder, sondern auch von Kindern. Zum diesjährigen Ensemble zählen Darsteller im Alter von sechs bis sechzig Jahren. Manche der Kinder übernehmen kleinere Sprechrollen, andere dürfen als Meeresbewohner verkleidet mit auf die Bühne. Durch die kreative Szenengestaltung, farbenfrohen Kostüme sowie Requisiten und Toneffekte wird das Publikum in geheimnisvolle Unterwasserwelten entführt und begleitet die Meerjungfrau Marina auf ihren Abenteuern.

Die alljährlichen Aufführungen der Märchen sind bei den Mitgliedern der Kleinen Komödie sehr beliebt. Auch für Klaus Peschanel, der die Rolle des Meerkönigs spielt, sind die Märchenaufführungen immer etwas Besonderes: „Wir spielen natürlich auch Stücke für Erwachsene, aber die staunenden Reaktionen der Kinder zu sehen ist für uns eine besondere Freude.“ Die insgesamt 14 Schauspieler und Statisten sowie die zahlreichen Helfer hinter den Kulissen proben bereits seit Juni fleißig für die Aufführungen. Das Stück von Dana Fritz ist angelehnt an das Märchen von Hans Christian Andersen, wurde aber an das jüngere Publikum angepasst.

Kleine Komödie Augusta in Augsburg führt Die Kleine Meerjungfrau auf

Sophie Lis übernimmt die Aufgabe der Souffleuse und weiß, wie viel Arbeit in den Stücken steckt: „Wir organisieren alles selbst. Von den Kostümen bis hin zum Bühnenbild wird alles von uns gestaltet, das ist viel Aufwand“, sagt die 31-Jährige. Trotzdem bereite es ihr jedes Mal große Freude, bei einem neuen Projekt mitzuwirken. Während der Pandemie musste auch die Kleine Komödie Augusta eine längere Pause einlegen, Vorführungen und Proben waren unter den Auflagen nicht möglich. Es sei daher umso schöner, dass es jetzt wieder weitergeht, sagt Klaus Peschanel. Der Verein ist ein Gemeinschaftsprojekt. Die Kleine Komödie wurde bereits 1986 gegründet und schloss sich später mit dem Theaterverein Augusta zusammen. Finanziert werden die Aufführungen über die Mitgliedsbeiträge und Ticketeinnahmen.

Die Aufführungen der kleinen Meerjungfrau finden am 15. und 22 Oktober um 15 Uhr statt. Dabei darf der Verein die Räumlichkeiten der Pfarrkirche St. Georg in Haunstetten und der Heiligsten Dreifaltigkeit in Kriegshaber nutzen. Die Theatergruppe verfügt nicht über eigene Räumlichkeiten, daher sind die Kooperationen mit den Augsburger Kirchen eine praktische Lösung und bieten genug Platz für die großen und kleinen Zuschauer. Da das Stück etwa 70 Minuten dauert, empfiehlt Sophie Lis die Aufführung ab einem Alter von drei Jahren, nach oben sind jedoch keine Grenzen gesetzt. Wer selbst einmal an einem Stück mitwirken wolle, könne sich über die Internetseite der Kleinen Komödie Augusta melden. Man freue sich immer über neue Gesichter, egal welchen Alters. Auch Vorwissen oder Bühnenerfahrung seien nicht nötig, sagt Sophie Lis, die selbst seit ihrer Jugend mit den Aufführungen der Kleinen Komödie vertraut ist. Karten können telefonisch unter 0821 86077 vorbestellt werden.