Fugger: Ein Abschied nach über 50 Jahren

Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger hat ihren Sitz im Familienseniorat abgegeben. Ihre Tochter übernimmt in einer Zeit mit vielen Herausforderungen.

Wahrscheinlich hätte es kein besseres Jahr geben können, um diese Aufgabe zu übernehmen: Isabella Gräfin Thun-Hohenstein nahm just zum 500. Geburtstag der Fuggerei ihren Posten im Familienseniorat der Stiftungen ein. "Dieses Jahr war ein Meilenstein, da wir als Seniorat ein neues Kapitel aufgeschlagen haben und die Fuggerei als Vorbild für Sozialsiedlungen der Zukunft nehmen", sagt sie. Ihre Mutter Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger, von der sie den Sitz übernahm, lenkte 52 Jahre lang als Mitglied dieses Gremiums die Geschicke der Sozialsiedlung. Vor Kurzem wurde sie im Rahmen eines Treffens mit Fuggerei-Bewohnern verabschiedet.

Amtsantritt im Fuggerschen Familienseniorat kommt zu einer schwierigen Zeit

"Auch wenn ich noch viele Ideen hatte, die ich nicht mehr verwirklichen konnte - wie beispielsweise die Wiederbelebung einer ruhenden Fuggerschen Stiftung – ist man stolz, was gut gelaufen ist, wie beispielsweise die neuen Museen und der neue Schwerpunkt des Tourismus in den letzten 15 Jahren", sagt Maria Elisabeth Gräfin Thun-Fugger. Ihre Tochter trete ihr Amt in einer schwierigen Zeit an: Der Preisverfall auf dem Holzmarkt, die politische Lage, aber auch die Inflation setzten auch einer jahrhundertealten Stiftung zu.

"Der mehrjährige Wegfall der Einnahmen aus dem Tourismus ist für eine rein privat finanzierte Stiftung eine große Herausforderung", bestätigt Isabella Gräfin Thun-Hohenstein. Als 16. Stiftergeneration wisse man um die teils größeren Herausforderungen. "Aber das lässt einen eher demütig und vorsichtiger agieren."

Wolf-Dietrich Graf von Hundt, Administrator der Fugger'schen Stiftungen, dankte Gräfin Thun-Fugger für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz: „Im Mittelpunkt Ihres Engagements stand immer das Wohlergehen der Bewohner. Sie haben stets Verständnis für den Wandel der Bedürftigkeit in der Gesellschaft gehabt und waren ebenso bereit, herausfordernde Entscheidungen zum Erhalt der Sozialsiedlung zu tragen – dazu zählten beispielsweise sowohl der Verkauf von Schloss Blumenthal als auch die Weiterentwicklung der Fuggerei mit ihren Museen als touristisches Ziel in Augsburg.“

Den Vorsitz im Familienseniorat hat jetzt Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen inne, neben Isabella Gräfin Thun-Hohenstein gehört auch Theresia Gräfin Fugger von Glött zum Familienseniorat, in dem alle drei noch existierenden Linien der Fuggerfamilie vertreten sind. (nip)

