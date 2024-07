Fußgänger bei Unfall mit Radfahrer leicht verletzt

Ein Unfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrradfahrer und einem 19-jährigen Fußgänger hat sich am Dienstag in der Lechhauser Straße in der Augsburger Innenstadt ereignet.

Laut Polizei kam es gegen 14.30 Uhr Radfahrer und dem Fußgänger zum Zusammenstoß, bei dem der 19-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Fahrradfahrer, ohne seine Personalien anzugeben.

Nach Angaben der Polizei wurde er wie folgt beschrieben: 18 bis 30 Jahre alt, helle Hautfarbe, sprach Deutsch, dunkler Hoodie, dunkle Shorts, altes Herrenrad. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2310 entgegengenommen. (ina)