Gastro-Kritik: So isst man im neuen Da Pami beim TC Augsburg

Von Ina Marks - 18:30 Uhr

Beim TC Augsburg befinden sich nicht nur Tennisplätze, sondern auch ein Restaurant. Das Da Pami wird von einem Inder geführt, der in der italienischen Küche zuhause ist.

Dieses Restaurant bietet manchmal sogar zwei Tageskarten. Dann werden den Gästen eben zwei Tafeln an den Tischen präsentiert. Auf der einen stehen Gerichte wie Chicken Mango Kokosnuss, Kichererbsen Curry oder Nan Brot mit Knoblauch. Speisen wie mit Trüffel gefüllte Gnocchi oder Tagliolini mit Fischragout sind auf der anderen aufgeführt. Das Restaurant Da Pami, das vor wenigen Monaten auf dem Gelände des TC Augsburg im Siebentischpark nach einem Pächterwechsel geöffnet hat, bietet in erster Linie italienische aber auch indische Gerichte an. Was sich nach einer willkürlichen Mischung anhört, lässt sich erklären.

Der Restaurant-Chef schaut immer wieder aus der Küche zu seinen Gästen und erkundigt sich, ob es schmeckt. Paramjit "Pami" Singh ist Inder und lebt seit 24 Jahren in Deutschland. Der gelernte Koch hat bislang in italienischen Restaurants Speisen zubereitet. Zuletzt arbeitete der 44-Jährige mehrere Jahre im "Il Gallo Nero" am Jakobsplatz bei der Fuggerei. Das erklärt die seltene Kombination italienischer und indischer Küche im Da Pami, wobei die Speisekarte eine rein italienische Auswahl anbietet. Nur mittwochs zaubert der Inder, der das Restaurant mit seiner Frau Rajpreet Kaur betreibt, auch Gerichte aus seiner ursprünglichen Heimat. Mit einem eigenen Restaurant habe er sich einen Traum erfüllt, sagt der Familienvater. Das Da Pami stehe nicht nur für die Tennisspieler des TCA, sondern für alle Gäste offen. "Zu uns kommen auch Ausflügler, die im Siebentischwald unterwegs sind."

