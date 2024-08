Gators wahren in der Bayernliga ihre Chancen

Die letzten Wochen stellten Max Mommer vor größere Probleme. Neben Spielen gegen Top-Teams kam eine Verletzungsmisere hinzu, wie sie bislang selten vorkam. Der Baseball-Trainer der Augsburg Gators musste auf Andre Hihler (Oberschenkel), Luca DeVita (Achillessehne), Frederic Himmelhan (Ellbogen), Carl Stuhler (Wade), Jonathan Freund (Atemwege), Leo Bredebusch (Sprunggelenk) und sogar sich selbst verzichten. Erst langsam kehren die Spieler zurück in den Kader. Für den Spieltag in Haar holte Mommer daher zwei Neue aus dem Reserve-Team: Rene Ulloa und Lukas Hahn debütierten in der Bayernliga. Die Partien bei den Haar Disciples waren bedeutend, da man gegen den Tabellenvierten die Chance wahren wollte, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Das erste Spiel entwickelte sich zu einem Duell zwischen Gators-Werfer Steffen König und seinem Gegenüber Oliver Thormählen. Beide zeigten starke Leistungen, sodass es mit einem 4:4-Gleichstand ins sechste Inning ging. Daniel Jagr von den Disciples ließ das Spiel mit einem Inside-the-park-Homerun kippen. Auf diesen Drei-Punkte-Rückstand konnten die Augsburger im letzten Durchgang nicht mehr antworten, Spiel eins ging verdient mit 7:4 an die Disciples.

Mit einem Strikeout sichern sich die Gators den Sieg

Spiel zwei setzte die Gators unter Zugzwang. Haar fand schneller in die Partie und die Gators kassierten fünf Punkte in zwei Innings. Nach diesem Fehlstart zeigte sich Mommer wie ausgewechselt. Souverän setzte er einen gegnerischen Spieler nach dem anderen zurück auf die Bank und ließ über die verbleibenden fünf Innings nur noch drei Hits zu. Gleichzeitig nutzten die Baseballer des FC Haunstetten das dritte Inning, um sich die Führung zurückzuerobern. Nach ein paar weiteren Punkten sicherte Mommer mit einem Strikeout den 9:5-Sieg.

Nach der Ferienpause treffen die Gators in den verbleibenden vier Spieltagen unter anderem auf Teams aus dem Tabellenkeller. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Gators in Gröbenzell (Sonntag, 8. September). Das Endspiel um die Bayerische Meisterschaft zwischen Fürth (1.) und Gauting (2.) ist nicht mehr erreichbar, aber Tabellenplatz drei und vier sind noch drin.