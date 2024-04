Augsburg

vor 27 Min.

Gebäudeeigentümer zu Karstadt-Aus: "Alles getan, um Standort zu halten"

Nicht nur Kunden überraschte am Samstag die Nachricht, dass die Augsburger Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof schließen soll. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist unklar.

Plus Dass Augsburgs Filiale von Galeria Karstadt schließen soll, kommt für viele überraschend. Wie Gebäudeeigentümer, Wirtschaftsreferent und Betriebsrat reagieren.

Das Aus für die Augsburger Karstadtfiliale kommt völlig überraschend, nachdem der Standort bisher nicht auf Listen mit den gefährdeten Niederlassungen aufgetaucht ist. Die neuen Investoren scheinen aber die Zügel hinsichtlich der erwarteten Rendite anzuziehen – das Aus für die Filialen wird klar mit der Miethöhe in Zusammenhang gebracht. Der Eigentümer des Augsburger Karstadtgebäudes, der Augsburger Immobilienentwickler Solidas, sieht allerdings wenig Spielraum für weitere Senkungen. Man stehe, auch wenn zuletzt intensiv verhandelt wurde, nochmaligen Gesprächen offen gegenüber, sagte Solidas-Prokurist Daniel Utz am Samstag auf Anfrage, müsse sich aber auch Gedanken über alternative Nutzungen fürs Gebäude machen.

Gebäudeeigentümer Solidas signalisiert Gesprächsbereitschaft

Utz sagte, man sei Galeria Karstadt Kaufhof schon in der Vergangenheit entgegengekommen und habe Angebote gemacht, auch zuletzt. Ideen für die Zukunft gab es bereits, etwa mit der Rücknahme von Teilflächen aus dem Vermietungsvertrag. Diese Flächen des Gebäudes wollte Solidas selbst vermieten. Mit dem Einzug von Aldi im Untergeschoss vor einigen Jahren hatte sich Karstadt bereits verkleinert. Weiter als jetzt, so Utz, könne man dem Kaufhauskonzern bei den Mietkonditionen nicht mehr entgegenkommen. "Wir würden uns freuen, wenn Karstadt bleibt", betont Utz. "Und wir haben alles getan, um den Standort zu halten. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo mehr nicht mehr darstellbar ist." Man sei für weitere Gespräche offen, doch Utz lässt auch durchblicken, dass man sich angesichts des Verlaufs der Verhandlungen zuletzt darauf einstelle, andere Überlegungen für die Zukunft der Immobilie anstellen zu müssen. Karstadt sei immerhin schon zum Zeitpunkt des Kaufs der Immobilie angeschlagen gewesen. Insofern sei dieses Szenario immer als Möglichkeit im Hintergrund gestanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen