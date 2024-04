Augsburg

30.03.2024

Generationenwechsel im Schallerzelt: Tina Held ist jetzt Festwirtin

Plus Schon lange arbeiten Dieter Held und Tochter Tina im Schallerzelt Hand in Hand. Der 72-Jährige tritt nun in die zweite Reihe zurück. Auf seine Unterstützung kann sie dennoch bauen.

Von Miriam Zissler

Am Ostersonntag beginnt der Frühjahrsplärrer. Dieter Held, der das Schallerzelt 2005 übernommen hat, wird vor Ort sein. So wie immer, sagt er und betont: "Ich werde jeden Tag da sein." Dennoch ändert sich etwas im bekannten Festzelt mit diesem Plärrer: Tochter Tina Held wird das Gesicht des Festzeltbetriebs, Vater Dieter Held tritt in die zweite Reihe zurück und wird aber weiter mitarbeiten. Die Übergabe ist seit Jahren geplant - für Tina Held macht sich der Wechsel heute schon bemerkbar.

Dieter Held ist Gastgeber durch und durch - ob der Plärrer schon läuft oder noch nicht. Der 72-Jährige steht am Eingang des Zelts und heißt einen willkommen. "Passen Sie auf, wenn Sie hereingehen. Es ist im ersten Moment etwas dunkel, so wie wenn man von der Terrasse in die Wohnung geht. Die Augen gewöhnen sich aber schnell daran", sagt er umsichtig und beginnt mit einer kleinen Führung durch das neue Zelt in Stadl-Optik. 2005 wurde er eigentlich Festwirt wider Willen, berichtet er und lacht. Wie viel Arbeit dahintersteckt, habe er bei seinem Vater gesehen und sich lange geweigert, in dessen Fußstapfen zu treten und arbeitete 30 Jahre als Caterer bei der Messe Augsburg. Als ein Nachfolger für das Schallerzelt gesucht wurde, das Erika Bartmann-Oelze und Louis Bartmann jahrzehntelang betrieben hatten, warf er doch seinen Hut in den Ring und erhielt die Zusage. Zuvor waren seine Frau Petra und er mit einem Imbissangebot mit Pizza und Bratwürsten auf dem Plärrer vertreten. Tina Held erinnert sich, wie sie als kleines Kind dort schon mit von der Partie war. "Es wurde mir in die Wiege gelegt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen