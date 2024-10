Generationswechsel bei der Augsburger Lehmbaugruppe

Bei der Augsburger Lehmbaugruppe bahnt sich ein Generationswechsel an. Ab dem 1. Oktober übernimmt Raphael Brandmiller die Gesamtleitung der Unternehmensgruppe von Günter Brandmiller. Dieser hatte das Unternehmen im Jahr 1986 im Angesicht der hohen Jugendarbeitslosigkeit gegründet.

Heutzutage zählt die Lehmbaugruppe über 800 Mitarbeiter und ist in Bayerisch-Schwaben als Bildungs- und Sozialunternehmen aktiv. Sie entwickelt Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Jugendhilfe, Gesundheit sowie Wohnen und Leben. Zu den Tochterunternehmen zählen unter anderem das Berufsbildungszentrum Augsburg und Schwaben, die Technikerschule Augsburg, die Kompass Drogenhilfe, die Drogenhilfe Schwaben, die Montessori-Schulen in Füssen und Kempten sowie das Sozialpädagogische Institut Augsburg.

Ebenfalls zum 1. Oktober verstärkt außerdem Sascha Kellermann die Geschäftsführung der Lehmbaugruppe und übernimmt die Bereiche Finanzen, Controlling, Personal sowie Unternehmensprozesse und -strukturen. Kellermann war zuvor bei baramundi und Klassik Radio.