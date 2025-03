Ein besonderes Bauprojekt auf dem Sheridan-Areal kommt voran

Annika und Franz Heinrich freuen sich auf ihre Wohnung auf dem Sheridan-Areal. Vier Zimmer wird sie haben und in einer neu errichteten Wohnanlage an der Siegfried-Aufhäuser-Straße liegen. Das Besondere: Die Familie hat vom ersten Tag an die die Anlage mitgeplant und kennt auch ihre künftigen Nachbarn bereits recht gut. Die Heinrichs sind Mitglieder des genossenschaftlichen Wohnprojektes „Wagnis Share“ das hier gerade neun frei finanzierte und 37 geförderte Wohnungen baut.

Fridtjof Atterdal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauprojekt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis