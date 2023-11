Augsburg

"Genusskistle": Auf welche Geheimzutaten Augsburgs einzige Molkerei setzt

"Am liebsten hört der Käse Brahms", sagt Kai Dietrich. Er hat zusammen mit seiner Frau Verena Höfle in Augsburg-Inningen das "Genusskistle" ins Leben gerufen.

Plus Von Käse bis Eiscreme: Wie ein Paar aus Inningen mit seinem "Genusskistle" nachhaltige Milchprodukte herstellt – und das auch noch mithilfe klassischer Musik.

Kai Dietrich hat Augsburgs einzige Molkerei selbst renoviert und eingerichtet. "Sechs Wochen hab' ich nur ausräumen müssen," sagt Dietrich. Es scheint sich aber gelohnt zu haben. Neben dem modernen Haus, in dem Dietrich mit seiner Frau Verena Höfle lebt, ist eine kleine Molkerei entstanden. In Altholz verkleidet, wirkt die Scheune von außen noch wie ein alter Stall. Doch was sich drinnen verbirgt, ist Zeugnis einer lebenslangen Leidenschaft.

Mit einem Leitbild, das Regionales, Gesundes und Natürliches in den Vordergrund stellt, haben Dietrich und Höfle das „Genusskistle“ ins Leben gerufen. In der Hohenstaufenstraße befindet sich das "Eiskistle", wo rund um die Uhr Bio-Delikatessen-Eis erhältlich ist. Das Paar sucht derzeit nach weiteren Standorten, um den Betrieb zu erweitern, denn das Geschäft geht offenbar gut voran. Aktuell ist das Eisgeschäft noch relativ jung und bietet den beiden noch keine tragfähige Existenzgrundlage. Deshalb arbeitet Höfle weiterhin in einem Vollzeitjob, während sich Dietrich ganz seiner lebenslangen Leidenschaft widmet – den Produkten seiner "Molkerei". Das Eis wird aber immer von beiden produziert. "Anders geht es einfach nicht", sagt Dietrich.

