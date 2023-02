Augsburg

vor 7 Min.

Gericht entscheidet über geplante Fahrrad-Demo am Sonntag auf der A8

Plus Die Stadt Augsburg lässt die geplante Fahrrad-Demo auf der A8 von Augsburg-Ost nach Friedberg nicht zu. Die Klimaaktivisten als Veranstalter reichen Klage ein.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Dürfen am Sonntagnachmittag Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten bei einer Demonstration auf der A8 von Augsburg-Ost bis zur Abfahrt Friedberg radeln? Diese Frage wird vor Gericht entschieden. Dies ist seit Dienstag klar. Die Stadt Augsburg lässt es nicht zu, dass ein etwa zwei Kilometer langes Teilstück auf der A8 bei der Demonstration genutzt wird. Ingo Blechschmidt, Mitinitiator der Kundgebung, kündigt an, dass die Veranstalter nun per Eilantrag das Verwaltungsgericht Augsburg einschalten werden. Würde die Fahrrad-Demo erlaubt, so Blechschmidt, wäre es die erste in Bayern, bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einer Autobahn radeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen