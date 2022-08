Auto schleudert auf Ikea-Parkplatz: 21-Jährige stirbt bei tragischem Unfall

Ein Auto ist auf der Stuttgarter Straße von der Fahrbahn abgekommen und auf den Parkplatz von Ikea geschleudert. Die Beifahrerin kam bei dem Unfall ums Leben.

Am Freitagabend kam es im Augsburger Norden zu einem tödlichen Autounfall. Ein 53-Jähriger war gegen 19.30 Uhr mit seinem stark motorisierten SUV in der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Gersthofen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, waren drei weitere Personen mit ihm im Auto.

Auf Höhe der Aral-Tankstelle beschleunigte der Fahrer, verlor in einer lang gezogenen Rechtskurve die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach der Wagen einen Holzzaun, schleuderte auf den Ikea-Parkplatz und kam vor einem Einkaufswagenständer zum Stehen.

Auf dem Beifahrersitz saß eine 21 Jahre alte Frau, die bei dem Unfall so schwer verletzt worden ist, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die anderen Fahrzeuginsassen im Fond des Wagens, ein 26-Jähriger und ein 21-Jähriger, wurden leicht verletzt.

Das Auto wurde auf den Ikea-Parkplatz geschleudert. Foto: Bernd Hohlen

Am rechten Hinterrad des Autos war laut Polizei ein Defekt aufgetreten – welcher genau, ob der Reifen etwa platzte oder einen Randstein schrammte, sei zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde das Fahrzeug sichergestellt und zur Klärung des Unfalls ein Gutachter hinzugezogen, sowie das Fahrzeug sichergestellt. Die Stuttgarter Straße war am Abend zur Bergung des Autowracks und zur Sicherung der Unfallspuren bis 23 Uhr gesperrt. (AZ)