Auto schleudert auf Ikea-Parkplatz: Entsetzen nach tödlichem Unfall

Am Morgen danach: An dieser Stelle ereignete sich der tödliche Unfall am Freitagabend auf dem Ikea-Parkplatz.

Plus Eine 21-Jährige stirbt am Freitagabend, als ein mit vier Personen besetztes Auto von der Straße abkam. Die Polizei äußert sich etwas näher zum Geschehen. Gutachten soll Ursache klären.

Von Michael Hörmann, Bernd Hohlen

An der Unglücksstelle auf dem Ikea-Parkplatz in Gersthofen herrscht am Samstagmorgen gegen 9 Uhr bereits reger Betrieb, auch wenn das Möbelhaus erst um 9.30 Uhr öffnet. Parkplätze sind gut belegt. In einem Bereich hat sich am Freitagabend ein Drama abgespielt. Bei einem Verkehrsunfall ist eine junge Frau gestorben.

