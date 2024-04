Geschichte trifft Zukunft: Wie man digital in Augsburgs Vergangenheit reist

Plus Die Augsburger Future Week (Zukunftswoche) zeigt, wie sich die Stadt entwickelt. Zu sehen ist das in vielen Facetten auch im Stadtarchiv.

Sorgfältig zieht ein Mann Heftklammern aus verschiedenen Dokumenten. Er trägt dabei Handschuhe und sitzt an einem Tisch im Augsburger Stadtarchiv. Den Vorgang nennen Experten "Enteisen". Die metallenen Klammern werden, ehe die Schriftstücke fachgerecht verpackt und gelagert werden, aus den Akten geholt, um Rost zu vermeiden und die Dokumente so einwandfrei für die Nachwelt zu erhalten. Derzeit lagern im Stadtarchiv im Textilviertel rund 14 Kilometer Akten, etwa 400.000 Fotos, 100.000 historische Pläne, 10.000 Plakate - und es werden immer mehr.

Das älteste Dokument stammt aus dem Jahr 1046. Um die Archivalien möglichst einfach jedem Augsburger und jeder Augsburgerin zur Verfügung zu stellen, werden sie schrittweise digitalisiert und in einer Online-Datenbank zur Verfügung gestellt. "Auf diese Weise können Bürgerinnen und Bürger recht einfach und unkompliziert in die Stadtgeschichte eintauchen", erzählt der stellvertretende Archivleiter Dominik Feldmann. Er und seine Kollegen halten Augsburgs Vergangenheit fest, um sie für die Generationen der Zukunft zugänglich zu machen.