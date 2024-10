Gespenstisches Augsburg: An diesen Orten soll es spuken

Wussten Sie, dass der Eingang zur Hölle am Pfärrle, direkt hinter dem Augsburger Dom ist? Und warum Sie einmal genauer hinsehen sollten, wenn sich rund um den Perlachturm dunkle Gewitterwolken bilden? In Augsburg gibt es zahlreiche schaurige Sagen, die über Jahrhunderte weitergetragen wurden. Stadtführerin Christina Höhberger-Heckel kennt sie alle. Uns hat sie Orte in Augsburg gezeigt, an denen es noch heute spuken soll...

